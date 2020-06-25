Новый рекорд выявляемости в Ираке: еще 2 473 случая коронавируса

Иракские медики зафиксировали рекордно высокие показатели смертности и заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса.

Как передает РИА Новости, в четверг зарегистрировано почти 2,5 тысячи новых случаев инфицирования.

«В лабораториях минздрава за сутки зарегистрировано 2 473 случая заражения. Зафиксировано также 107 случаев летального исхода и 1 237 случаев выздоровления», — говорится в заявлении.

C начала июня в Ираке фиксируется устойчивый рост суточных заражений, в среду этот показатель впервые превысил 2 тысячи. Общее число заболевших возросло до 39 139.

Максимальный суточный прирост по-прежнему фиксируется в столице — 627 новых случаев.

| 2020-06-25T22:04:49+04:00 25 июня 2020, 23:13|12345 (Пока оценок нет)
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