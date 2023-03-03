Администрация лидера США Джо Байдена планирует объявить новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов в пятницу, 3 марта.

Это произойдет в рамках визита главы немецкого правительства Олафа Шольца, сообщают сразу два американских чиновника, пишет CNN.

Ожидается, что новая военная помощь Украине будет охватывать установки HIMARS, артиллерийские системы со снарядами 155-мм и 105-мм, а также бронированные мостоукладчики — система, используемая для наведения мостов через траншеи и узкие водные преграды.

По словам источника, последний компонент станет уникальным кейсом для Украины, ведь до сих пор Киев не получал от США подобных систем. (unian.net)