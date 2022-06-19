Перед Великобританией стоит задача создать армию, способную победить Россию на поле боя, заявил новый глава Генштаба страны генерал Патрик Сандерс, пишет газета The Independent в воскресенье, 19 июня.

«Сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою», — написал Сандерс своим подчиненным после того, как в начале недели сменил на посту главы генерального штаба войск Великобритании генерала Марка Карлтона Смита.

По словам Сандерса, российское вторжение в Украину подчеркивает основную цель британской армии — «защитить Великобританию, будучи готовыми сражаться и побеждать в войнах на суше». «Мы — поколение, которое должно снова подготовить армию к войне в Европе», — добавил он.

Сандерс напомнил, что он первый начальник Генштаба с 1941 года, который принял командование армией на фоне войны в Европе с участием континентальной державы.

В 2021 году правительство в Лондоне опубликовало планы по сокращению регулярной армии, снизив целевую численность с 82 000 до 72 500 человек к 2025 году, отмечает The Independent. На тот момент, регулярная армия Великобритании насчитывала около 76 500 солдат, пишет издание.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал статью в газете The Sunday Times, в которой заявил, что «грандиозный имперский замысел Путина по полному завоеванию Украины потерпел крах». (DW)