Канцлер Австрии Александер Шалленберг выразил готовность уйти со своего поста после того, как его предшественник Себастьян Курц объявил об уходе из политики. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает издание Kronen Zeitung.

«Я не собирался и не планировал брать на себя функции лидера Австрийской народной партии. Я твердо убежден в том, что оба офиса — главы правительства и председателя самой сильной партии Австрии — должны быть объединены в одних руках», — объяснил канцлер.

По информации газеты, новым канцлером «почти наверняка» станет министр внутренних дел Карл Нехаммер (Австрийская народная партия). Вернется ли Шалленберг в МИД, пока неизвестно.

Бывший министр иностранных дел был приведен к присяге в качестве канцлера 11 октября — после того, как Себастьян Курц ушел с поста главы правительства в связи с коррупционным расследованием в отношении него и его окружения.

2 декабря экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики. Сообщалось, что он принял решение об уходе из политики после рождения сына.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост.