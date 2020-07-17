Новый глав МИД Азербайджана представлен коллективу

Назначенный распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля министром иностранных дел Джейхун Байрамов был представлен коллективу министерства.

Как сообщает Report, министра коллективу представил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Представив коллективу нового министра, Хикмет Гаджиев выразил надежду на то, что это назначение сыграет важную роль в реализации задач, поставленных президентом во внешней политике.

Д.Байрамов, в свою очередь, пообещал достойно справиться с этой работой.