Сегодня в киноцентре «Низами» состоится премьера фильма режиссера Марии Ибрагимовой «Век живи: долгожители Лерика», сообщает #.

Показ пройдет в рамках международного фестиваля документального кино «DokuBaku».

Это история об уникальном месте, не только по меркам Азербайджана, но и всего мира. Для людей Лерикского района нет ничего необычного в том, что их соседи живут по сто лет, ведь их земляк – известный на весь мир долгожитель Ширали Баба Муслимов.

Герои фильма – живые свидетели всей современной истории Азербайджана, и у них есть, что сказать «молодым».

Это первый фильм режиссера, снятый в Азербайджане.

«Много было сюрпризов и неожиданностей во время создания этой картины, из-за которых она долго «лежала на полке». Я счастлива наконец поделиться ею с аудиторией, и очень признательна фестивалю за предоставленную возможность», — говорит Мария Ибрагимова.

На счету авторв такие проекты, как фильм Исмаила Сафарали «Дочь рыбака», документальные ленты французского режиссера Александры Дальсбек «Россия это мы» и «Синдром Золушки», картина азербайджанского режиссера Эльвина Адыгёзала «Мой волшебный мир», а также проект полнометражного художественного фильма «Алагёз», который находится на стадии разработки.