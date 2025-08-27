Журнал Variety 27 августа показал первый кадр из фильма «Кремлёвский волшебник», на котором можно увидеть Джуда Лоу в роли российского президента Владимира Путина.

Фильм повествует о пути к власти лидера, которому помогает разносторонний политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) — вымышленный персонаж, якобы вдохновлённый Владиславом Сурковым. На кадре он стоит по левую руку от Джуда Лоу.

Картина поставлена по мотивам бестселлера Джулиано да Эмполи 2022 года.

В интервью Variety накануне фестиваля Ассайас рассказал, что представлял себе «Кремлёвского волшебника» как исследование основ «современного политического мира».

Говоря о своём сотрудничестве с Лоу и Дано, Ассайас сказал, что был впечатлён их уровнем самоотдачи. Лоу «полностью преобразил и переосмыслил своего героя, сделав его очень убедительным», — зявил Ассайас, признаваясь, что был «поражён тем, насколько (Лоу) нужно было быть вовлечённым и понять все тонкости персонажа, чтобы добиться нужного результата». Дано, не менее вовлечённый, «впечатлил (Ассайаса) его интересом, его погружением в российскую политику».

Несмотря на звездный актерский состав (включая Уилла Кина в роли Бориса Березовского, Тома Старриджа в роли Дмитрия Сидорова, персонажа, предположительно вдохновленного реальным олигархом, и Джеффри Райта в роли американского писателя) и уважаемых партнеров по производству, продюсера Оливье Дельбоска и французскую студию Gaumont, «Волшебник» оказался непростым проектом для финансирования из-за его масштаба и «политических последствий».