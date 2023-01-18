Новоназначенный генконсул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп приступил к исполнению обязанностей.

Как передает #, глава исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов провел встречу с новым генконсулом, подробно проинформировав его об истории, культуре и экономике города.

Глава ИВ отметил наличие тесных сотруднических связей с генеральным консульством Турции в Гяндже. Отметив, что поддержка братской страны ощущается постоянно, Н.Байрамов выразил надежду на дальнейшее развитие отношений по восходящей линии.

Р.Озтоп напомнил, что ранее осуществлял деятельность в генконсульстве Турции в Нахчыванской Автономной Республике и отметил, что горд приступить к работе в Гяндже.