Новые столкновения произошли на границе между Суданом и Эфиопией

Новые столкновения произошли в последние сутки на границе между Суданом и Эфиопией. Об этом сообщила в четверг газета Sudan Tribune, передает ТАСС.

Сообщается, что в районе Басинда 24 марта ополченцы из эфиопского штата Амхара при поддержке правительственных сил проникли на восемь километров вглубь суданской территории. Суданские силы встретили их севернее города Тая и вступили в бой. В результате ополченцы понесли потери и вынуждены были покинуть территорию Судана.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил 23 марта, что Аддис-Абеба не хочет войны с Суданом и не намерена втягиваться в боевые действия.

Суданские армейские части взяли в конце 2020 года под свой контроль значительную часть территории в приграничных районах, которые рассматриваются мировым сообществом как принадлежащие Судану, однако в течение последних почти 50 лет находились в хозяйственном обороте эфиопских фермеров. В этой местности, по утверждению Аддис-Абебы, отсутствует четкая демаркация границы между двумя странами. Суданскими войсками был возвращен контроль над десятками поселений, которые создали эфиопские фермеры. Продвижение суданских сил сопровождалось столкновениями с группами эфиопских ополченцев. На границе между государствами сохраняется неспокойная обстановка, время от времени происходят взаимные обстрелы и стычки.