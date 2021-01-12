Новые пошлины США на некоторые товары из ЕС вступают в силу

Решение вашингтонской администрации о введении пошлин на дополнительные виды продукции, ввозимой из Европейского союза, вступает в силу во вторник в 00.01 по времени Восточного побережья США.

В результате произведенные во Франции и Германии детали, необходимые для авиастроения, с 12 января будут облагаться пошлиной в размере 15%. Как поясняет агентство Reuters, США ранее уже ввели 15% пошлины на самолеты, импортируемые из ЕС. Однако эти меры не были применимы к самолетам европейской корпорации Airbus, собранным на заводе в американском штате Алабама. Введение тарифов на запчасти, по сути, лишит Airbus возможности продавать свою продукцию в США без уплаты дополнительных пошлин. В результате, как полагает Reuters, «эти самолеты, вероятно, будут неконкурентными» на американском рынке.

Помимо пошлин на запчасти, связанные с авиационной промышленностью, дополнительные пошлины в размере 25% вводятся в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции и Германии.(ТАСС)