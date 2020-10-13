Новые киберпровокации армян: фейковые списки погибших в бою и банковские махинации

Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) зафиксировала рассылку армянской стороной от имени Ассоциации банков Азербайджана поддельных писем в целях совершения провокаций. В поддельном письме, отправляемом пользователям через Telegram, WhatsApp и другие каналы, говорится, что якобы азербайджанские банки подверглись кибератакам и счета клиентов банков будут временно заморожены до проведения расследования Службой электронной безопасности при МТСВТ.

Также службой была зафиксирована рассылка Арменией от имени азербайджанских банков поддельных писем посредством электронной почты. В письмах говорится, что якобы из-за атаки основных серверов со стороны армянских хакеров письма отправляются посредством прокси-серверов. В обращении отмечается, что в связи с кибератаками Министерство финансов Азербайджана и Центральный банк, якобы, призывают граждан снимать средства с банковских счетов.

Как сообщает #, СЭБ поспешила выступить с заявлением, и в котором говорится, что эта информация не соответствует действительности и носит провокационный характер.

«Цель врага – посеять страх и тревогу среди населения при помощи распространения дезинформации. Просим граждан доверять только информации из официальных источников», — подчеркивается в заявлении.

В пресс-службе Министерства транспорта, связи и высоких технологий корреспонденту # напомнили, что при столкновении с подобными случаями гражданам следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством «горячей линии» 1654, сайта www.cert.az или электронной почты [email protected]

Среди прочих армянских киберпровокаций, принятых на вооружение Службой электронной безопасности Азербайджана — массовые фишинговые кампании против азербайджанских пользователей электронной почты Mail.ru.

Расследования, проведенные Службой показывают, что цель этих фишинговых атак – заражение устройств пользователей вредоносными программами.

К примеру, в одном из фальшивых электронных писем говорится, что якобы Министерство обороны Азербайджанской Республики опубликовало список погибших в бою, и предлагается перейти по ссылке для загрузки соответствующего файла. Данный файл содержит вредоносные программы и заражает устройство пользователя, который переходит по ссылке и загружает данные.

Другое электронное письмо содержит ложную информацию о ситуации в прифронтовых зонах.

В этой связи азербайджанских пользователей Mail.ru просят проявить особую бдительность, не переходить по ссылкам, присланным посторонними лицами и не скачивать какие-либо файлы.