Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции. Толчки были зафиксированы в 11 километрах от провинции Малатья, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 12:04 по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах от города Малатья, в котором проживает 441 тысяча человек. Очаг расположен на глубине двух километров.

Изначально мощность землетрясения оценили в 5,6, но позже специалисты увеличили показатель до 5,8. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.