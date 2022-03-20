В ближайшие дни Украина получит новую партию американского оружия, в том числе ракеты Javelin и Stinger, заявил, как сообщает Голос Америки, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в телевизионном интервью в субботу.

«В ближайшее время (оружие) будет на территории нашей страны. Речь идет о днях», — сказал Данилов.

Авиация союзников Украины уже доставила в эту страну партии оружия, чтобы укрепить возможности украинских вооруженных сил против российского вторжения. Москва раскритиковала такие военные поставки Украине из стран-членов НАТО.