Норвежская энергокомпания Equinor решила прекратить торговлю российской нефтью после объявления о выходе из проектов в России. Об этом сообщается на сайте организации.

«После объявления о том, что Equinor начала процесс выхода из своих проектов в России, было принято решение о том, что компания также прекратит торговлю российской нефтью. Это означает, что Equinor не будет вступать в новые сделки или заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что у них есть определенные обязательства по договорам, которые были заключены до спецоперации в Украине. В частности, речь идет о контрактах, которые были подписаны в январе 2022 года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти.

В пресс-релизе указали, что прием этих грузов будет осуществляться в полном соответствии с действующими санкциями. Также компания продолжает работу по ответственному выходу из России, соблюдая все применимые законы, в том числе и санкции.