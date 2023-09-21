В ночь на 21 сентября на Крым была совершена одна из самых массовых атак беспилотников самолетного типа. Все они, как утверждает Минобороны РФ, были сбиты с помощью ПВО.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА», — говорится в сводке военного ведомства.

О пострадавших и разрушениях после атаки Минобороны не сообщается. По данным издания ForPost, взрывы произошли в разных районах Севастополя, а также в расположенной в 15 км от города Казачьей бухте и поселке Кача.

При этом назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию об уничтожении дронов в городе. «Да, ПВО работает, но в районе Крымской зоны. В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», — написал он в своем телеграм-канале.

«Жители сразу нескольких городов полуострова сообщают о взрывах и звуке пролетающих БПЛА. Работает ПВО», — отметил телеграм-канал «ЧП Крым».

В частности, взрывы гремели в городах Саки, Новофедоровка, Евпатория, Джанкой и Балаклава, уточнил телеграм-канал Mash. Все перечисленные города находятся в западной половине полуострова, включая побережье.

Назначенные Россией власти Крыма посоветовали местным жителям при обнаружении обломков беспилотников сообщить в специальные службы.

Украина наносит удары дронами по Крыму с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Наиболее массовый прилет беспилотников произошел 25 августа, когда Минобороны РФ заявило о 42 сбитых и подавленных с помощью радиоэлектронной борьбы дронах.

За месяц — с конца августа по середину сентября — Украине удалось вывести из строя два расположенных в Крыму противовоздушных комплекса С-400 «Триумф». Как рассказали BBC News в Службе безопасности Украины, для этого беспилотники сначала поражали «глаза» комплекса, а затем по ним наносился удар крылатыми ракетами «Нептун». Такая стратегия позволила вскрыть систему ПВО на полуострове.

Один дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», который состоит из четырех машин, стоит около $1,25 млрд. Всего Россия выпустила 75 дивизионов, или 300 машин такого класса. Официально Минобороны РФ о потере комплексов С-400 не сообщало. (moscowtimes.ru)