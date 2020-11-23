Нобелевский лауреат перечислил деньги на образование Хадиджы, потерявшей родителей при обстреле Гянджи

Лауреат Нобелевской премии по химии, всемирно известный ученый турецкого происхождения Азиз Санджар, проживающий в США перечислил значительную сумму на банковский счет специально созданной для оплаты будущих расходов на образование Хадиджы Роял гызы Шахназаровой, потерявшей обоих родителей в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября.

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, Азиз Санджар выразил сожаление по поводу этого трагического события в жизни Хадиджы, подчеркнул, что было бы полезно создание соответствующих образовательных фондов для обеспечения обучения на высоком уровне таких детей, пострадавших от войны.