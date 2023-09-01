Официальные представители России, Беларуси и Ирана в нынешнем году, в отличие от прошлого, приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. Об этом сообщил Нобелевский фонд, отметив, что стремится к диалогу даже с теми, кто не разделяет ценностей, связанных с Нобелевскими премиями.

В прошлом году послы России и Беларуси не были приглашены на торжественные мероприятия в связи с российским вторжением в Украину. Иран не был приглашён из-за жестокого подавления протестов после гибели активистки.

Приглашение также впервые направили лидеру крайне правой партии «Шведские демократы» Джимми Акессону. Он, впрочем, его уже отклонил.

В Нобелевском фонде заявили, что в круг приглашённых включены представители всех стран, которые имеют дипломатическое представительство в Швеции, а также политических сил, избранных в парламент на демократических выборах (это относится к «Шведским демократам»). Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен заявил, что в мире в последнее время сужается пространство для диалога между людьми с разными взглядами. «Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ».

Решение вновь пригласить официальных представителей России вызвало в Швеции в том числе и критику — отмечает Би-би-си.

Российское посольство пока не комментировало решение Нобелевского фонда. Представитель МИД Украины Олег Николенко подверг это решение критике. Как он написал в фейсбуке, в Кремле оно только «усилит чувство безнаказанности и новые преступления». По словам Николенко, когда российский посол будет «сидеть в красивом костюме» на банкете в Стокгольме, российские военные «будут продолжать совершать очередные военные преступления» в Украине.

Лауреаты Нобелевских премий традиционно объявляются в начале октября, а вручаются премии в декабре. Пять из шести премий вручаются в Стокгольме, и только премия мира — в столице Норвегии Осло. В прошлом году в числе лауреатов Нобелевской премии мира было и российское правозащитное общество «Мемориал», выступающее против войны в Украине. (svoboda.org)