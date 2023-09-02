Нобелевский фонд заявил, что отменяет решение о приглашении российского посла на церемонию вручения премии, соjбщает # со ссылкой на AFP.

Ранее исполнительный директор фонда говорил, что расширяет круг приглашенных, чтобы «чтобы они могли понять значение Нобелевской премии и важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ». Это решение вызвало резонанс.

Ранее сообщалось, что официальные представители России, Беларуси и Ирана в нынешнем году, в отличие от прошлого, приглашены на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. Об этом сообщил Нобелевский фонд, отметив, что стремится к диалогу даже с теми, кто не разделяет ценностей, связанных с Нобелевскими премиями.

В прошлом году послы России и Беларуси не были приглашены на торжественные мероприятия в связи с российским вторжением в Украину. Иран не был приглашён из-за жестокого подавления протестов после гибели активистки.

МИД Украины осудил решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских послов на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий.