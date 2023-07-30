Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить «все меры», в том числе и военные. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщество призвало мятежников освободить Базума, а также восстановить конституционный порядок.

«В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка… Такие меры могут включать применение силы», — заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.

До этого в пресс-службе Елисейского дворца заявили, что Франция даст «немедленный ответ» в случае атак на своих граждан в Нигере.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе.