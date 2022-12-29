Россияне, которые бежали в Нидерланды, опасаясь мобилизации в армию в России, больше не будут иметь права автоматически оставаться в стране.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает телерадиокомпания NOS.

Служба иммиграции и натурализации (IND) рассматривает дела российских уклонистов так же, как и заявления других людей о предоставлении убежища, и поэтому также имеет право отклонять их заявления.

Три месяца назад госсекретарь Ван дер Бург объявил, что гражданам России, которые сбежали от мобилизации, будет разрешено остаться в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить преследование этих людей в случае их возвращения обратно.

По словам Ван дер Бурга, сейчас ситуация изменилась: Россия объявила, что мобилизация завершена. IND имеет достаточно информации, чтобы принять решение о предоставлении убежища в отдельных случаях, написал госсекретарь в Палату представителей.

Другое дело с призванными россиянами, которые дезертировали или отказываются от службы. В отношении них пока не будет приниматься решение о предоставлении убежища, а это означает, что они могут автоматически остаться.

«Это связано с тем, что не хватает актуальной, однозначной и достоверной информации о том, в какой степени призывники в России были (принудительно) задействованы в войне в Украине», — заявил Ван дер Бург.