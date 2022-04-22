Нидерланды совместно с Германией намереваются поставить Украине бронированные гаубицы.
Как передает УНИАН, об этом сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен после заседания кабинета министров.
По ее словам, консультации с Германией по этому вопросу находятся на финальной стадии.
Ранее на этой неделе нидерландские власти заявили, что намерены поставить в Украину тяжелое вооружение.
Бронированные гаубицы, способные поражать цели на расстоянии 40-50 км, являются самой тяжелой артиллерией, имеющейся в распоряжении Нидерландов. На вооружении армии стоит 54 единицы подобной техники.