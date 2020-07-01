Ничего не вижу: участковые и муниципалитеты «не замечают» нелегальные цеха по производству продуктов питания

Поход за продуктами питания для граждан как лотерея — может повезти, а может и нет. Нередко производители изготавливают товар в антисанитарных условиях, и идут на всякие ухищрения, дабы увеличить вес продуктов.

Так, специалисты Агентства продовольственной безопасности (АПБ) в городе Сиязань выявили и закрыли два незаконных объекта разделки и фасовки курятины. В объекте, принадлежащем Насиру Ахмедову и цехе, выпускающем продукцию под брендом Quba çolpası («Губинская курочка»), зарегистрированы многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных требований.

Весь процесс разделки и фасовки, хранения сырья и готовой продукции на объектах производился в абсолютной антисанитарии без соблюдения технико-нормативных норм. К тому же на объектах производились инъекции водой в куриные тушки, благодаря чему они прибавляли в весе. Итогом проверки стал протокол в отношении обоих объектов и постановление о прекращении их деятельности, сообщают местные СМИ.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Эйюб Гусейнов рассказал # о том, что продажа некачественных куриных тушек имеет в стране место на протяжении многих лет. Он отметил, что в 2016 году ССП выявил факт наличия жидкости непонятного происхождения в куриных тушках одной из украинских фирм. Эти тушки имели сертификат «халал», что делало их привлекательными в глазах многих азербайджанских потребителей.

По словам Гусейнова, в стране потребителей часто обманывают и в вопросах качества, и в вопросах количества приобретенного товара.

«Сейчас за продовольственную безопасность на государственном уровне отвечает Агентство продовольственной безопасности, которое ведет большую работу, выявляя некачественную продукцию. Но также очень успешную работу в данном направлении ведет МВД, которое постоянно обнаруживает партии некачественных, подпольных товаров. А вот общественный контроль в стране слабый, хотя президент неоднократно говорил о его важности», – отметил он.

Что касается обнаруженных цехов по производству куриного мяса, то они не имеют никакого отношения к крупным, зарекомендовавшим себя на рынке производителям куриного мяса. Как подчеркивает Гусейнов, то, что такие объекты существовали и успешно функционировали, не могло не попасть в поле зрения муниципалитета и участкового, но они продолжали работать.

«Вместо воды нечестный производитель мог использовать и химические вещества, чтобы увеличить срок годности куриных тушек, и потребление такого мяса нанесло бы ущерб здоровью потребителей. Производство продуктов питания нуждается в особо тщательном контроле. Потребителям, – говорит глава ССП, – могу порекомендовать только одно — покупать куриное мясо от известных производителей и требовать на него сертификат. Если возникают какие-то сомнения в качестве продукта, звоните на горячую линию Агентства продовольственной безопасности».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь отметил, что причина существования таких цехов в коррумпированности мелких чиновников.

«Если цех функционирует, о том, что в нем происходит, не могут не знать ответственные органы. Это не иголка в стоге сена, чтобы его не заметить. При работе расходуется электроэнергия, газ, и в немалых количествах, что уже должно было вызвать вопросы у поставщиков данных услуг.

Что касается участкового, то если участковый действительно не знал, что там происходит, значит, плохо выполнял свою работу и его надо уволить, а если знал, то привлечь к уголовной ответственности. В муниципалитетах также прекрасно осведомлены обо всем, что происходит на их территории», –говорит он.

По словам Агаева, единственное на что должен обращать внимание потребитель, покупая продукты питания — это срок годности. Он не обязан знать все тонкости продовольственной безопасности. Для того и существуют определенные структуры, ответственные за этот сегмент, и они должны предпринять меры, чтобы не допустить опасные продукты на рынок и, соответственно, на стол потребителя.