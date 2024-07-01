Состоявшиеся 28 июня первые дебаты между бывшим и действующим президентами, претендентами на второй президентский срок в США Дональдом Трампом и Джо Байденом, не прокомментировал только ленивый. В том числе и наша редакция. Причем, в большей степени не то что они говорили, а как они выглядели и как говорили.

Исходя из того факта, что оба претендента довольно преклонного возраста, важно – способны ли они будут рулить американской государственной машиной в следующие четыре года.

Другой вопрос, на котором акцентировали внимание эксперты и мировые СМИ – лживые нарративы первого, и порядочность второго.

По результату, все, даже сами демократы, пришли к выводу, что «хорошего» человека Байдена следует отговорить от выдвижения в президенты. И его семья – супруга и сестра, единственные, как пишут американские СМИ, кто может повлиять на его решение, однако они убеждают его продолжить борьбу, ради Америки.

«Катастрофический провал» Байдена, как его оценили ведущие мировые СМИ, в том числе американские, и даже его соратники, по-большому счету, может оказать услугу Демпартии. Теперь они имеют возможность отказаться от кандидатуры Байдена и выставить против Трампа, который оценивается как худший вариант для американских интересов, молодого и энергичного кандидата, способного оппонировать Трампу, развеять его мифические измышления о неуспешном президентстве Байдена, бардаке в стране, хотя американская экономика сильна, как никогда, США работают слаженно со все более тесным набором союзников в Европе и Азии, а глобальное финансовое, военное и разведывательное доминирование страны очевидно.

И убедить электорат не голосовать за человека, представляющего угрозу американской демократии. Ведь в случае победы Трамп поклялся стать президентом другого типа, не ограниченным системой сдержек и противовесов, встроенной в американскую политическую систему.

Поэтому Байден и хочет участвовать в выборах – чтобы не допустить его в Овальный кабинет. Он видит в этом свою миссию и ему кажется, что он может одолеть Трампа и во второй раз.

Как пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, Байден мог бы подумать о снятии своей кандидатуры, если бы вице-президент Харрис была более популярна, чем он — опережала бы его в опросах, скажем, на 10 пунктов

Как это не парадоксально, Байден также мог бы отойти в сторону, если бы Трамп не выдвинул свою кандидатуру. Он мог бы сказать, что достиг своей политической цели — победить Трампа — и открыть дорогу молодому поколению лидеров.

Но успешная предвыборная кампания Трампа почти гарантировала, что Байден останется.

Однако, согласимся с The New York Times — чтобы послужить своей стране, президент Байден, «представший пред нами как тень великого государственного служащего», должен покинуть гонку.

Несмотря на то, что «Мистер Байден был достойным восхищения президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а раны, нанесенные Дональдом Трампом, начали затягиваться. Но самое большая услуга обществу, которую сейчас может оказать Джо Байден — это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться», пишет издание.

Среди демократов есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкие, убедительные и энергичные альтернативы второму президентству Трампа. У партии нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками Трампа и Байдена. Это слишком большая ставка, чтобы просто надеяться, что американцы не заметят или не обратят внимания на возраст и немощь Байдена, которые они видят собственными глазами.

Соединенным Штатам нужен более сильный соперник предполагаемому кандидату от республиканцев. Выдвижение нового кандидата от демократов на столь позднем этапе кампании — решение не из легких, но оно отражает масштаб и серьезность вызова, брошенного Трампом ценностям и институтам страны.

Истина, с которой Байдену необходимо столкнуться сейчас, заключается в том, что он провалил свой собственный тест.

Как пишет трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, журналист Томас Фридман для The New York Times — Джо Байден — хороший человек и хороший президент, но он должен сойти с дистанции, он не имеет права подвергать страну и демократию опасности. «Дональд Трамп, злобный человек и мелочный президент, ничему не научился и ничего не забыл. Он все тот же брандспойт лжи, каким был всегда, одержимый претензиями — и даже близко не тот, что потребуется Америке, чтобы стать лидером в 21 веке», — считает он.

Кстати, и Республиканская партия после этих дебатов должна бы потребовать того же от Трампа.

Этого требуют интересы страны.

«Если когда-либо и было время, когда миру нужна Америка в ее лучшем виде, во главе с ее лучшими представителями, так это сейчас — ведь перед нами открываются огромные опасности и возможности. Более молодой Джо Байден мог бы стать таким лидером, но время окончательно догнало его. И это было болезненно и неотвратимо очевидно в четверг.

Если он это сделает, американцы каждый день будут приветствовать Джо Байдена за то, что Дональд Трамп никогда бы не сделал — поставил страну превыше себя», — заключает Томас Фридман.

Даже видный донор Байдена и Демократической партии Марк Бьюэлл сказал после дебатов, что президент должен хорошенько подумать, подходит ли он для выдвижения.

Соглашаясь на дебаты в рамках всеобщих выборов раньше, чем когда-либо в истории президентских выборов, Байден преследовал цель переосмыслить кампанию как выбор между им и худшим вариантом для Америки, который пытался отменить результаты выборов и, по мнению Байдена, разрушит американскую демократию, если снова получит президентские полномочия. Вместо этого, покинув студию CNN в Атланте, Байден столкнулся с референдумом о себе и своих возможностях.

Поэтому, несмотря на эффективность своего правления, Байдену, видимо, следует отойти.