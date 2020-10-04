Незамеченный армянский демарш

Посла Армении в Израиле вызвали в Ереван для консультаций. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, сообщает агентство «Новости-Армения». По ее словам, так Ереван реагирует на информацию о полете нескольких грузовых самолетов из Азербайджана в Израиль для перевозки «сверхсовременного вооружения». Такую ситуацию представитель МИД Армении назвала неприемлемой.

Конкретных доказательств тому, о чем заявила А.Нагдалян, приведено не было. Но в целом ситуация более чем объяснимая. Официальный Ереван ищет на кого бы свалить вину за поражения армянской армии, за утрату позиций. Отсюда фейки про участие на стороне Азербайджана турецких военнослужащих, боевиков из разных стран мира, стоны об отсутствии ожидаемой помощи со стороны России и даже «наказание» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили , который выступил в поддержку территориальной целостности Азербайджана. Ему «угрожает» лишение звание почетного доктора ЕГУ.

Ясное дело, что Саакашвили от такого решения не холодно и не жарко. Уверен, что и в Израиле никто даже толком не заметит демарша со стороны РА. А вот сам официальный Ереван выглядит глупо. Дело в том, что посольство РА в Израиле открылось совсем недавно, 18 сентября. То есть, не прошло и месяца как посла армянского отозвали. И это при том, что в Ереване всегда были прекрасно осведомлены об уровне азербайджано-израильских отношений и о военно-техническом сотрудничестве между нашими странами.

Прекрасно помню, что поражение армянской армии в четырехдневной войне 2015 года в РА пытались объяснить тем, что Израиль продал Азербайджану много беспилотников и иного оружия. Сейчас, как видим, звучит все та же «мелодия». При этом, в РА никто не в состоянии дать ответа на простой вопрос — кто вам мешал покупать у Израиля все то же самое?! Впрочем, это риторический вопрос.

Реальность же состоит в том, что рухнули планы армянской стороны вбить клин в азербайджано-израильские отношения. Наиболее красноречиво это проявилось, когда бывший глава МИД и экс-министр обороны Израиля, лидер партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что «с точки зрения международного права, исторических фактов и, что особенно важно, интересов Государства Израиль, правда на стороне Азербайджана».

«Ожидания позитивных сдвигов, которые связывали с избранием Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении (а он первый премьер, не связанный с кланами в Нагорном Карабахе), не оправдались. Прогресса не только не последовало, но, напротив, Пашинян занял самую жесткую позицию, заявив, что Нагорный Карабах — это Армения. И точка», — справедливо подчеркнул А.Либерман. Он также напомнил, что Азербайджан — одна из самых толерантных стран в отношении евреев. Хорошее отношение к евреям на территории Азербайджана не менялось на протяжении столетий. Даже в разгар оголтелой советской юдофобии здесь не ощущалось ни антисемитизма, ни предвзятого отношения к евреям.

Во-вторых, подчеркнул он, после создания независимого Азербайджанского государства отношения с Израилем были на самом высоком уровне. «Азербайджан доказал себя как серьезный, надежный партнер, который ни разу не нарушил свои обязательства по двусторонним отношениям и очень сдержанно вел себя на международной арене», — заявил А.Либерман.

Кроме того, и израильский писатель и журналист Петр Люкимсон поделился на своей странице в Facebook рассуждениями о том, что на протяжении столетий азербайджанцы дружески относились к евреям, что привело к появлению на территории Азербайджана многочисленной процветающей еврейской общины, в то время как в Армении такая община была уничтожена, не успев появиться; евреев там всегда жила жалкая горстка, а сами армяне были не раз замечены в разжигании антисемитских настроений сначала на территории Византийской, а затем и Османской империй, да и в других точках планеты.

Наконец, израильский политолог Михаил Финкель заявил Vzglyad.az, что Армения сейчас проводит фейковую политику не только на уровне социальных сетей, но и на уровне государства, пытаясь выставить Азербайджан агрессором, а себя — жертвой. «Армянские чиновники вовлечены в антиазербайджанскую кампанию по распространению фейков. На самом деле Азербайджан ведет борьбу за свои законные земли, которые принадлежат ему исторически и всецело», — отметил М. Финкель. Все это красноречиво указывает на то, что в Израиле прекрасно понимают суть армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и дорожат отношениями с нашей страной. Что до Армении, то ее демарша в Израиле никто и не заметит.