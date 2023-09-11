В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о попытке незаконных армянских вооруженных формирований совершить теракт против военнослужащих Азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

Как сообщили в Минобороны, 11 сентября около 08:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку совершить теракт, используя собаку в качестве «живой бомбы».

Теракт планировалось совершить против военнослужащих азербайджанской армии, несущих боевое дежурство в Ходжавендском районе.

«Незаконные армянские вооруженные формирования прикрепили к собаке самодельное (импровизированное) взрывное устройство с дистанционным управлением, заставили двигаться в направлении наших позиций», — отметили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что теракт удалось предотвратить в результате бдительности азербайджанских военнослужащих.