Невостребованное сырье: фермерам некуда сбывать овечью шерсть и шкуры

О том, что в стране необходимо развивать перерабатывающую промышленность, говорят многие и давно. Но результата в большинстве случаев нет, и то, что могло бы приносить прибыль, лежит без дела, портится, выбрасывается.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов рассказал # о том, что во время его последней поездки в регионы многие фермеры, занимающиеся животноводством, жаловались ему на то, что им некуда сдавать шерсть и шкуры сельскохозяйственных животных.

«В период Советского Союза работа по переработке шерсти и шкур была хорошо налажена в нашей республике. Тогда в крупных деревнях были пункты их приема от населения. Люди могли на этом неплохо зарабатывать. Сейчас в этой сфере сложилась катастрофическая ситуация, ею никто не занимается. В итоге фермерам приходится выбрасывать ценное сырье, которое никем не востребовано», – заявил он.

Исмаилов отметил, что в нашей стране миллионы овец. Например, в Гедабее выращивают свыше 100 тысяч овец. И сотни тысяч кг шерсти, и множество шкур выбрасывают, а ведь это стратегическое сырье, говорит он.

«Гедабейский район славился горными мериносами, у которых прекрасная шерсть, но она сейчас оказалась не нужна. Что касается шкур, то из них одно время производили кожу, и ее скупали турки, но сейчас и их нет среди покупателей. Надо создавать свои цеха, фабрики, где бы изготавливали шерстяные и кожаные изделия. Для этого нужно качественное оборудование, чтобы делать конкурентоспособный товар. Должно быть развитие данной отрасли. Она обеспечит работой немалое количество человек, ведь животноводство в Азербайджане развивается у нас во всех районах,–подчеркнул он.

Сейчас же, по словам Исмаилова, вместо того, чтобы производить свою натуральную продукцию для внутреннего потребления и на экспорт, мы закупаем дешевые и некачественные синтетические товары, преимущественно из Китая. Он отметил, что нужна государственная стратегия развития кожевенного производства и производства изделий из шерсти.

Заведующая отделом организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Эсмира Латифова отметила, что в соответствии с подпунктом 2.2.11 Плана действий «Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике», утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики № 1138 от 6 декабря 2016 года, Министерству экономики совместно с соответствующими государственными структурами поручено обеспечить реализацию мер институциональной и государственной поддержки по развитию шерстяной и кожевенной промышленности, укреплению кадрового потенциала, улучшению научного и инфраструктурного обеспечения в этой сфере. Был разработан «План развития», основной целью которого является более полное удовлетворение спроса на шерсть и изделия из кожи в стране, улучшение предложения сырья для перерабатывающих предприятий, увеличение занятости и социального обеспечения, а также стимулирование развития кожевенного производства.

По ее словам, в настоящее время Гобустанский, Бардинский, Сабирабадский и Шабранский региональные пункты по заготовке шерсти, действующие при ОАО «Азерхалча», имеют возможность оказать помощь в преодолении существующих проблем в сфере продажи шерсти. Стоимость продажи одного килограмма шерсти в вышеупомянутых точках поставки была установлена ​​на уровне 1,40 маната (с учетом всех затрат, связанных с поставкой).

По словам председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, хотя какие-то меры для улучшения ситуации предпринимаются, их недостаточно.

«Азерхалча принимает шерсть, но в небольших количествах, а больше ее реализовывать некуда. В результате, большое количество шерсти выбрасывается, как и шкуры. Надо обрабатывать сырье и хранить в соответствующих условиях, чтобы можно было продать, когда представится такая возможность. Нужно срочно работать над развитием данной отрасли. Если мы упустим время, потом придется догонять, и не факт, что получится», – сказал он.

Согласно данным, полученным Центром исследований устойчивого развития три года назад, ежедневно в Азербайджане режут 25 тысяч баранов, то есть ежедневно получают минимум 20 тысяч пригодных шкур.

«Раньше их принимали у фермеров по 1-2 маната, а после переработки цена поднималась до 7. Кожу продавали турецким предпринимателям, а ведь ее можно использовать в отечественном производстве обуви. Сейчас те, кто делают обувь в стране, кожу закупают за рубежом, а все из-за монополизма, который не в пользу наших производителей. Хотя, – уверен эксперт, – можно наладить из местного сырья хотя бы производство детской обуви. Такая обувь обходилась бы дешевле, и покупка не так била бы по карманам родителей. Дети из обуви вырастают быстро, потому приобретать ее приходится часто.

Можно делать ремни и другие аксессуары, производить дубленки на экспорт, так как для нашего климата они не особо актуальны. Но для этого нужна поддержка предпринимателей, решивших заняться этим бизнесом, в частности — освобождение их от налогов на срок от 3 до 5 лет».