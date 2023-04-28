Одним из самых захватывающих аттракционов Фан-зоны Ф-1 на бакинском бульваре является Globe Of Death, «Глобус смерти», или, как его еще называют, «Шар смелости».

Высококвалифицированные гонщики из команды Infernal Varanne, каскадеры, бросающие вызов смерти и гравитации, восхищают своим грандиозным показательным шоу в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1», сообщает #.

Семь мотоциклистов петляют внутри сетчатого металлического шара, разгоняясь до 70 миль в час.

Внутри они двигаются друг за другом, а затем выполняют более сложные трюки, развивая немыслимую скорость.

Единственный мировой рекорд Globe of Death, официально признанный Книгой рекордов Гиннеса, — это шесть всадников и один человек в центре, созданный командой Infernal Varanne на съемочной площадке Lo Show Dei Record в Милане, в апреле 2011.

В свободное время райдеры наслаждаются прогулками по Баку, знакомятся с азербайджанской культурой, посетили мечеть и Старый город.

Отметим, что Infernal Varanne впервые приехали в Баку со своим грандиозным шоу.