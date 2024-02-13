Да, так говорят и пишут палестинские военно-политические эксперты (среди них есть даже отставные генералы!). Конечно, верить им полностью нельзя, потому что палестинские эксперты также являются заинтересованной стороной.

Но нельзя отрицать и такой факт, что война слишком уж затянулась, во время всех предыдущих войн Израиль, как правило, в считанные дни добивался своих военных целей.

Вдобавок, война почти приобрела региональные черты. Во-первых, как ожидалось, у Тель-Авива возникли весьма серьезные проблемы с соседними арабскими государствами и с Ираном, во-вторых, в политическом плане самый близкий, а в географическом, самый далекий союзник Израиля Соединенные Штаты также начали более активно вмешиваться в процесс.

Но затягивание войны имеет и другие причины, причем, более основательные и объективные.

Во-первых, одно дело воевать с армией в классическом понимании слова, другое дело, вести войну против террористической организации, которая имеет развитую международную сеть и инфраструктуру. Это совсем разные вещи.

Теперь всем стало понятно и ясно, что Израиль должен был вести более активную политику блокады в отношении Газы. Тель-Авив не должен был пассивно «созерцать» то, как террористы создают для себя подземную военную инфраструктуру.

Израильская разведка считается одной из самых сильных во всем мире, и, наверное, у израильского правительства были сведения о деятельности и планах террористов ХАМАС.

Во-вторых, ХАМАС вовсе не является какой-то небольшой, незначительной террористической группировкой, к сожалению, для многих палестинцев он является и «национальной идеей» — да, они, особенно проживающие в секторе Газа, поддерживают его, на «выборах» голосуют за него.

Кроме того, в любом политическом процессе имеются умеренные и радикальные крылья.

Так было и в истории самого Израиля – умеренное крыло израильского национально- освободительного движения возглавлял Давид Бен-Гурион, радикальное крыло Ицхак Рабин. Поэтому вовсе неслучайно, что некоторые страны не считают ХАМАС террористической организацией, а принимают его как «борца за национальную идею» палестинцев.

Тут есть еще такое обстоятельство, что более умеренные крылья палестинского национального движения,- несмотря на то, что прошло больше полувека,- еще не достигли желанных целей. А это приводит к тому, что среди палестинцев популярными становятся такие радикальные организации, как ХАМАС.

Однажды на одном из российских телеканалов показывали документальный фильм о палестинском движении. Не поверите, оказалось, что для многих палестинцев политическим кумиром является президент Северной Кореи Ким Чен Ын!..

Политические аналитики считают такой момент также неслучайным – по их мнению, это есть реакция палестинцев на современные геополитические реалии мира. Они считают, что США и страны Европы в основном поддерживают Израиль, хотя это не совсем так – США также стремятся продвигать идею о «двух государствах» на «Обетованной земле», но израильские политики упорствуют и не принимают этот сценарий. Что касается европейских стран, например, когда Израиль объявил Иерусалим своей неделимой столицей, почти никто не поддержал Тель-Авив. Поэтому нельзя утверждать, что Запад исключительным образом поддерживает Израиль – нет, тут дело гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд…

Конечно, палестинцы имеют основания быть недовольными некоторыми моментами политики США и Европы. Хотя арабы в течение века не раз «самоопределялись», — в мире существуют десятки арабских государств и ничего страшного не произошло бы, если в бывшей Палестине не решили создать два государства.

Но процессы пошли по-другому. Мировое сообщество приняло решение о создании двух государств – палестинского и еврейского. Теперь этот сценарий уже не изменишь. Поэтому сценарий «о двух государствах» почти не имеет альтернативы, и чем скорее это примут некоторые израильские политики и европейские государства, тем лучше будет для всех.

Но примут ли они этот сценарий окончательно в ближайшей перспективе? Увы! Пока однозначного ответа на этот вопрос нет…

С начала войны с ХАМАС погибло больше тридцати тысяч людей, Газа почти превратилась в руины. Но Израиль еще не одержал окончательную победу над террористами. Почему? Потому, есть всего один способ победы над ХАМАС и другими подобными радикальными организациями – израильские политики должны найти общий язык и договориться с относительно умеренными политическими крыльями палестинского движения и, наконец-то, согласиться с созданием палестинского государства. Но как уже отметили чуть выше, подавляющее большинство израильских политиков не соглашаются с этим.

Понятно, что, если так продолжится, в регионе не будет, мягко говоря, устойчивого мира.

В ближайшей перспективе Израиль может даже полностью победить ХАМАС, но, если он не договорится с умеренным крылом палестинского движения на месте этой террористической организации возникнут другие, потому что для этого есть почва – в регионе сохраняются такие политические тенденции, как арабский национализм, даже панарабизм. Плюс, воду продолжают мутить также некоторые экстремистские государства региона. А самое главное, до сих пор не претворено в жизнь решение ООН о создании двух государств в регионе –израильского и палестинского. Точнее, израильское государство существует, а вот, палестинского государства еще нет…