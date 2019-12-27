Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера «Ликуда»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей победе на внутренних выборах лидера своей партии «Ликуд».

«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам «Ликуда» за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал Нетаньяху в Twitter.

Избирательные участки на праймериз в «Ликуде» закрылись в в 23.00, явка избирателей превысила 49%. Под данным 13-го канала израильского телевидения, более 70% голосов было отдано за Нетаньяху.