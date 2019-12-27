Нетаньяху заявил о своей победе на выборах лидера «Ликуда»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей победе на внутренних выборах лидера своей партии «Ликуд».
«Огромная победа! Спасибо друзьям и членам «Ликуда» за доверие, поддержку и любовь. С Божьей и вашей помощью я приведу «Ликуд» к большой победе на предстоящих выборах и продолжу вести Государство Израиль к беспрецедентным достижениям», — написал Нетаньяху в Twitter.
Избирательные участки на праймериз в «Ликуде» закрылись в в 23.00, явка избирателей превысила 49%. Под данным 13-го канала израильского телевидения, более 70% голосов было отдано за Нетаньяху.
| 2019-12-27T11:09:13+00:00 27 декабря 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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