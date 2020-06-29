Нетаньяху заявил, аннексия частей Западного берега не зависит от «Кахоль-Лаван»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник на заседании парламентской фракции возглавляемой им партии «Ликуд», что дата начала распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не зависит от мнения основного партнера по правительственной коалиции — партии «Кахоль-Лаван» вице-премьера и министра обороны Бени Ганца.

«Мы ведем здесь переговоры с делегацией из США. Решение вопроса [о распространении суверенитета] не зависит от «Кахоль-Лаван». Они — не часть процесса», — цитирует государственная израильская радиостанция «Кан» высказывания Нетаньяху. По ее данным, премьер в ближайшее время встретится с прибывшим в Израиль помощником президента США, спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем для обсуждения параметров планируемой аннексии. Ранее в понедельник с ним встретился Ганц, который, по информации «Кан», сказал американскому эмиссару, что 1 июля «не является обязательной датой» для начала распространения суверенитета на части Западного берега реки Иордан.

Ганц в понедельник на заседании парламентской фракции «Кахоль-Лаван» пояснил, что, по его мнению, главным вопросом, который должен стоять на повестке дня израильского правительства, является борьба с распространением коронавируса и преодоление последствий пандемии для экономики страны. «Все остальное, что не связано с борьбой с коронавирусом, может подождать до следующего дня после того, как мы решим эту проблему», — цитирует «Кан» высказывания Ганца. Газета Yedioth Ahronoth считает, что заявление Нетаньяху о том, что мнение «Кахоль-Лаван» по аннексии не имеет значения, является ответом именно на это заявление лидера партии.