Власти Израиля незамедлительно примут меры после теракта, совершенного в пятницу вечером в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, в субботу состоится заседание кабинета по вопросам безопасности.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху по итогам совещания в штабе полиции Иерусалима.

«Это одна из самых ужасных атак, которые мы видели за последние годы», — сказал премьер в кратком комментарии для прессы, выразив соболезнования родным погибших и пострадавших. Его заявление транслировала государственная телерадиокомпания Kan.

По словам Нетаньяху, власти страны примут меры после случившегося, граждан Израиля он призвал при этом сохранять спокойствие и не вершить самосуд. «Мы провели оценку ситуации и приняли решение принять ряд незамедлительных мер, мы будем действовать решительно и спокойно», — заявил он, не уточнив при этом, о каких шагах будет идти речь.

Как сообщил премьер, в связи с трагическими событиями на вечер назначено заседание кабинета по вопросам безопасности, в который входят ключевые министры правительства. «Военно-политический кабинет соберется по завершении шаббата (в субботу вечером — прим. ТАСС). Я призываю граждан не брать закон в свои руки, поскольку у нас есть армия и полиция, которые получают указания от [военно-политического] кабинета», — указал он.