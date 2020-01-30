Нетаньяху обсудил мирный план США на встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг прибыл в Москву, чтобы обсудить предложенный США мирный план по Ближнему Востоку, сообщает Голос Америки.

Нетаньяху сделал остановку в Москве после посещения Вашингтона, где во вторник президент Дональд Трамп представил свой долгожданный мирный план.

План Трампа предусматривает создание несвязного палестинского государства, которое передает ключевые районы Западного берега реки Иордан Израилю. План поддерживает Израиль по ключевым спорным вопросам, включая границы, статус Иерусалима и еврейские поселения.

Перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным Нетаньяху сказал ему, что он хочет обсудить план США и услышать его мнение.

«Вы являетесь первым лидером, с которым я общаюсь после визита в Вашингтон и объявления “сделки века” Трампа, – сказал израильский премьер. – Думаю, что у нас появилась еще одна возможность, может быть даже уникальная возможность, и я хотел бы обсудить это с Вами и услышать Ваши соображения».

Трамп назвал свой план обоюдовыгодным для Израиля и палестинцев. Но палестинский президент Махмуд Аббас назвал план «чепухой» и пообещал сопротивляться ему.