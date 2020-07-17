Нет автомобиля – нет отдыха: почему местные туристы не могут отдыхать в Азербайджане? — Мнение эксперта

Несмотря на то, что лето продолжается, Азербайджан по-прежнему живет в режиме строгого карантина, закрыты границы с другими государствами и действует запрет на посещение пляжей. А тем временем сезон отпусков — в самом разгаре.

Пандемия нанесла серьезный удар по туризму. Во многих странах туриндустрия переключилась на внутренний туризм. К примеру, в России уже открылись более 60 направлений внутреннего туризма, и с каждым днем это количество увеличивается.

О том, как можно отдохнуть азербайджанцам, не покидая Азербайджан, мы поговорили с директором туристического агентства Travel Point Гюльнарой Караевой.

В интервью # эксперт по туризму рассказала также и о главных проблемах, влияющих на развитие внутреннего туризма, и поделилась своим взгляд на их решение:

— На данный момент мы все еще находимся в режиме ожидания, не зная, будут открыты границы в ближайшее время, или нет. Разрабатывают ли наши турагентства в этой связи какие-либо новые маршруты и предложения внутри страны?

— Мы действительно ждем официальной информации, а пока, согласно этим данным, границы Азербайджана с другими государствами будут закрыты до 1 августа. Ближе к 20 июля мы надеемся получить новую информацию, исходя из которой будем строить планы. Если откроются внутренние границы, можно будет говорить о том, как лучше отдохнуть нашим туристам, не покидая страну. На данный момент отели, пансионаты и дома отдыхов в регионах не принимают туристов. Закрыты пляжи и бассейны. Поэтому, пока что мы не можем разрабатывать маршруты и предложения. Но, уверена, что в случае, если откроют внешние границы, многие наши туристы буквально ринутся на курорты Турции.

— Какова реальность того, чтобы те же туристы, в том же количестве сделали выбор в пользу местных курортов и зон отдыха?

— У нас в Азербайджане великолепные районы, достаточное количество отелей с приличными условиями проживания, потрясающая природа. То есть, есть все условия для успешного развития внутреннего туризма. Правда, цены в некоторых отелях просто неадекватные, однако, есть и нормальные предложения.

Но есть одна большая проблема, которая просто отрезает азербайджанский внутренний туризм от внутреннего туризма любой страны мира. Возьмем для примера ближайшего соседа – Грузию. Если житель столицы этой страны хочет отправиться на отдых, скажем, в Батуми, или Бакуриани, что он делает? Садится на рейсовый автобус. Или на поезд. И едет. А что делать нашим людям, которые хотят поехать в район? Ничего. Либо иметь свой автомобиль, либо платить немаленькие деньги за таски. Мы не можем попасть в свои же районы! По крайней мере, среднестатистический турист со средним доходом, этого сделать точно не сможет, не имея собственное транспортное средство. Соответственно, мы имеем полное отсутствие инфраструктуры, связывающей столицу с регионами. Никакого развития туризма у нас не будет, пока не решится данная проблема. Да, будут заполняться дорогие отели, которые могут позволить себе люди с соответствующим достатком, а также будут пользоваться спросом однодневные туры, которые жутко изматывают туристов.

— Отсутствие транспортного сообщения — это единственная проблема?

— Есть и другие. В отелях регионов нет какого-либо полезного и интересного досуга для детей. Нет аниматоров. Все это падает на плечи самих отдыхающих, которые должны придумать, как развлечь своего ребенка. Поэтому, отдых в районах с детьми зачастую скучен для самих детей. Отели не в состоянии нанять грамотный менеджмент для того, чтобы решить этот вопрос, хотя здесь речь не идет о каких-то больших затратах. Наличие в отеле одного или двух аниматоров обходится в сущие пустяки.

Снова приведу пример. Очень многие из нас были в Турции, и видели, как работает самый захудалый турецкий отель. Думаю, далее слова будут только излишни.

— А если говорить о туристах, приезжающих в Баку, то чего не хватает им?

— Я часто говорю об этом на различных форумах и тренингах – Азербайджан мог бы зарабатывать бешеные деньги, благоустроив и застроив берега пляжных территорий. Если построить там отели по турецкому типу, то уверяю вас, СНГ не поедет в Турцию, а приедет к нам, в Азербайджан. Поэтому, к каждому вопросу нужен комплексный и грамотный подход.

Но главное, на мой взгляд, конечно же, решить озвученные мной проблемы внутреннего туризма. Вот тогда наши районы начнут процветать, а деньги — оставаться в стране, а не на берегах Турции, Испании и Черногории.