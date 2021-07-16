Министерство торговли США внесло в ограничительный список российские компании, в отношении которых уже действуют односторонние ограничения американского Минфина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в сборнике официальных документов правительства США.

В список вошли технологические компании и организации ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», Военный инновационный технополис «Эра», технологические компании «Пасит», «Необит», АСТ, «Позитив технолоджис».

«Бюро устанавливает презумпцию предварительного отказа в рамках политики рассмотрения [предоставления] лицензий для данных шести организаций. В дополнение к этому не предусмотрено исключений для экспорта, реэкспорта или передачи (внутри страны) лицам, добавленным в список», — сказано в тексте.