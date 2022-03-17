Украина и Россия добились значительного прогресса в разработке проекта мирного плана, состоящего из 15 пунктов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех человек, участвующих в переговорах, передает RTVI. По информации издания, соглашение предусматривает прекращение огня и отвод российских войск, если Украина согласится на нейтральный статус и ограничения, связанные с вооружениями.

Как пишет FT, по условиям сделки Киев должен отказаться от своих амбиций вступить в НАТО, а также взять на себя обязательство не размещать иностранные военные базы на своей территории. В обмен на это союзники Украины (такие как США, Великобритания и Турция) должны предоставить ей защиту, указывает издание.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк подтвердил FT, что любая сделка в любом случае будет включать в себя то, что «войска Российской Федерации в любом случае покидают территорию Украины», «захваченную с момента начала вторжения 24 февраля». По его словам, речь идет о южных районах вдоль Азовского и Черного морей, а также территорию восточнее и севернее Киева.

Также Украина в рамках любой сделки «обязательно сохранит свою армию», но будет обязана оставаться вне военных союзов, добавил Подоляк.

«Сейчас нет эффективной системы европейской безопасности, которая бы координировалась НАТО. Как только в Европе началась серьезная война, НАТО быстро отошло в сторону.

Мы предлагаем ”украинскую модель гарантий безопасности», которая подразумевает немедленное и юридически подтвержденное участие ряда стран-гарантов в конфликте на стороне Украины, если кто-то снова посягнет на ее территориальную целостность», – сообщил советник главы офиса президента Украины.

Подоляк также указал, что запрету на размещение иностранных баз в Украине не стоит предавать большого значения – это уже запрещено украинским законодательством.

Двое из собеседников FT сообщили, что предполагаемая сделка также закрепляет права на русский язык в Украине, где он широко используется. При этом сейчас единственный официальный язык – украинский. Как подчеркнул Подоляк, «гуманитарные вопросы, в том числе языковые, обсуждаются только через призму исключительных интересов Украины».

Самым большим камнем преткновения остается требование Москвы признать Крым российским, а «Донецкую и Луганскую Народную Республики» – независимыми.

«Спорные и конфликтные территории [обсуждаются] отдельно. Пока речь идет о гарантированном уходе с территорий, которые были оккупированы с момента начала военной операции 24 февраля», — сказал советник главы офиса президента Украины.

Первые три раунда переговоров России и Украины прошли очно в Беларуси 28 февраля, 3 и 7 марта, после этого обсуждение перешло в видеоформат.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, предпоследний раунд переговоров прошел «довольно неплохо». В среду помощник президента России Владимир Мединский заявил журналистам, что на переговорах обсуждается нейтралитет Украины по австрийскому или шведскому варианту.

Если судить по изложенному, речь по большому счету все-таки идет о предоставлении некой паузы для Путина. Украина идет на определенные уступки, а Путин только оттягивает свою армию за ее границы (за исключением Крыма и «Л/ДНР»). Это даст ему возможность собраться с силами, восполнить потери и вновь напасть – может быть вновь на Украину, а может быть и нет. А вдруг на сей раз он решит, что гораздо легче можно «съесть» Кавказ? Или Центральную Азию? Понятно стремление Украины как можно скорее остановить агрессора, который уже просто уничтожает мирных граждан, но мировое сообщество и особенно Запад ни в коем случае не должны забывать, что даже если эта война сейчас остановится, то это еще не конец. Они ни за что не должны ослаблять введенные санкции и более того, обязаны ужесточать их, если им дорог мир – чтобы у обитателей Кремля не осталось никакой возможности выпускать какие-либо виды вооружений. Иначе следующая агрессия будет только вопросом времени.

Своим мнением на эту тему поделился с # Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Честно говоря, публикация FT действительно достаточно тревожная, в том плане, что Россия традиционно работает через утечки информации. Они это умеют делать хорошо, со вкусом. И если верить этой утечке, то лучше вообще ни во что не верить. Потому что то, что написала эта газета, по большому счету полностью отвечает желаниям РФ. А желания ее очень простые – сохранить контроль над оккупированным Крымом, сохранить признание «Л/ДНР», и не выплачивать никакие компенсации Украине за военные действия здесь.

Насколько это реалистично? Для того, чтобы понимать, какие в этом вопросе расклады, нужно понимать, как сформирована переговорная позиция Украины. А она сформирована усилиями ее защитников. Именно вооруженные силы, территориальная оборона, пограничники, полицейские, волонтеры сформировали такую переговорную позицию, которая позволяет украинским переговорщикам чувствовать себя уверенно, упираться в случае необходимости, и понимать, что они ведут переговоры с достаточным запасом времени.

У России с этим запасом времени дела обстоят, я бы сказал, заметно хуже. Дело в том, что РФ не просто оказалась под мощными санкциями Запада, но еще и перед фактом постоянно прибывающего потока гробов. И не имеет значения идут они прямиком из Украины или транзитом через Беларусь. Дело в том, что сегодня Россия превращается в резервацию тоталитаризма и прислушиваться к словам Путина в мировом сообществе уже, мягко говоря, не в тренде.

Я хотел бы предостеречь наших читателей от одной вещи. Если мировое сообщество совместными усилиями не вырвет России ядовитые зубы, ни один сосед РФ (и, кстати, Азербайджан не исключение) не сможет быть спокойным. По той простой причине, что России потребуется компенсация за унизительное состояние дел в Украине, за то, как разрушен миф о непобедимой и легендарной российской армии. Насколько это пустой миф, по-моему, увидел весь мир. Поэтому против России необходимо действовать согласованно. Я понимаю, что сегодня важна будет позиция Китая, и позиция США, но мне кажется каждому государству придется определиться со своей позицией в отношении России.

Говоря о формировании переговорной позиции, я имел в виду то, что в нынешнем состоянии, когда погибло больше 100 украинских детей, когда варварским образом обстреливался Харьков, когда зверски бомбят Мариуполь, украинское общество не воспримет уступки в пользу России. Я могу утверждать это с высокой степенью уверенности. Это будет означать серьезный внутриполитический кризис. И в нем конечно же заинтересована Россия – сомнений в этом ни у кого, я думаю, нет. Кремль хорошо понимает, что победить Украину на поле боя он не в состоянии, поэтому он снова использует разнообразные гибридные технологии.

Еще одно необходимое уточнение. Если украинская переговорная позиция формируется мужеством наших защитников, то российская переговорная позиция формируется с помощью военных преступлений, манипуляций и лжи. Поэтому, к сожалению или к счастью, но за последние 3 недели у мира накопилась уже масса фактов о том, кто является агрессором и убийцами. Моральный выбор и ценности сейчас надо использовать против тех, кто не понимает язык увещеваний.

И еще, говорить о денацификации Украины имеет такой же смысл, как говорить о денацификации Израиля. Потому что во время Второй мировой от рук нацистов погибли миллионы и украинцев, и евреев.