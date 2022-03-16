Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON отказался от закупок газа из России. Об этом на пресс-конференции заявил главный исполнительный директор компании Леонард Бирнбаум, передает Reuters.

«Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас», — отметил Бирнбаум.

По его словам, отказ от закупок газа связан со спецоперацией России в Украине. Он также добавил, что компания поддерживает санкции, введенные Евросоюзом.

Сложившаяся ситуация в Украине дала понять, что Европе необходимо снижать зависимость от энергоресурсов из России, что подразумевает диверсификацию импорта энергоносителей. В частности, необходимо увеличить поставки сжиженного природного газа и водорода, а также ускорить переход на «зеленую» энергию, заключил глава E.ON.