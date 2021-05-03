Немецкие экологи подали в суд на «Северный поток — 2»

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства спорного газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации в понедельник, 3 мая.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и, следовательно, не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. «Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю — это подать в суд», — заявили экологи. Они также отметили, что «Северный поток — 2» непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщила агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций приостанавливается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода. (DW)