Генпрокурор Германии заявил в воскресенье, 5 февраля, что его офисом собраны сотни улик, которые свидетельствуют о военных преступлениях российских сил в Украине. Ведомство Петера Франка призвало к международным усилиям с целью привлечь виновных лидеров к ответственности.

«В настоящий момент мы изучаем массовые убийства в Буче и атаки на гражданскую инфраструктуру в Украине», — рассказал Петер Франк в интервью газете Welt am Sonntag. Он отметил, что большинство свидетельств были получены из интервью с украинскими беженцами.

По словам прокурора, сейчас стоит задача «подготовиться к возможному судебному разбирательству, которое пройдёт позднее — будь то в Германии или с нашими иностранными партнёрами, или международный суд».

Петер Франк отметил, что его ведомство начало расследовать события, связанные с Украиной, в марте прошлого года. (svoboda.org)