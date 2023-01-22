Немецкая армия (Бундесвер) скрывала плохое техническое состояние своей боевой техники, что привело к массовым поломкам во время военных учений. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В декабре прошлого года в Германии разразился крупный скандал после того, как во время плановых учений из строя вышли все 18 боевых машин пехоты Puma, которые участвовали в маневрах.

Из-за этого немцам пришлось пересадить свои силы быстрого реагирования на более старые БМП Marder. Кроме того, из-за скандала под угрозой расторжения оказался контракт на поставку новых БМП Puma в Бундесвер.

Пикантности этому инциденту добавило то обстоятельство, что незадолго до учений Берлин добился принятия «Пумы» на вооружение НАТО.

Как рассказали журналистам немецкие депутаты, участвовавшие в последующем разбирательстве, вина за случившееся лежит на военном руководстве страны, а не на производителе бронемашин.

Так, армейское руководство за два месяца до учений просто забыло отправить БМП на плановое техобслуживание. На сами учения были отправлены неопытные механики, которые просто не были хорошо знакомы с этой БМП.

В качестве примера приводится выход из строя нескольких машин по причине отказа системы отопления. Как выяснилось, чтобы вернуть БМП в строй, было достаточно просто долить техническую жидкость, но в инструкции на этот счет не было указаний. (УНИАН)