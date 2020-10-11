Нельзя садиться за карточный стол с шулером — Все дороги ведут в Кремль

Нельзя садиться за карточный стол с шулером. Он обязательно обманет. Нельзя рассчитывать на то, что Армения будет соблюдать взятые на себя обязательства. Она тоже обманет. Собственно, именно обманом и занималась эта страна-оккупант на протяжении более четверти века, игнорируя выполнение 4-х резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в которых четко прописано, что армянские вооруженные формирования должны покинуть оккупированные территории Азербайджана.

Итак, по итогам состоявшихся в Москве и продлившихся 11 часов переговоров министров иностранных дел РФ, Армении и Азербайджана 10 октября с 12:00 вступил в силу режим прекращения огня для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Комитета Красного Креста. Армянская сторона его совсем не соблюдала. Наоборот, она пыталась воспользоваться гуманитарным перемирием для возврата под свой контроль ряда позиций, ранее освобожденных азербайджанской армией.

Естественно, армянская сторона отрицала все эти свои действия. Отрицает она и совершенно очевидное преступление против мирного азербайджанского населения. Хотя вооруженные силы Армении, грубо нарушив достигнутую договоренность, подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский и Тертерский районы Азербайджана, а также предприняли попытку атаки в направлении Гадрута и Джебраила.

Кроме того, машина скорой помощи, имеющая отличительный белый флаг, которая занималась сбором тел солдат в селе Суговушан, была обстреляна и в результате медицинский работник был серьезно ранен. Наконец, в ночь на 11 октября второй по величине город Азербайджана Гянджа, расположенный далеко за линией фронта, подвергся массивному ракетному обстрелу со стороны Армении, повлекшему за собой многочисленные разрушения жилых домов, погибли девять мирных жителей, 34 человека, включая детей, получили серьезные ранения различной степени тяжести.

«Армянская сторона обратилась с призывами к гуманитарному перемирию, так и произошло. Однако сразу после объявления гуманитарного перемирия армянские вооруженные силы обстреляли густонаселенный район Гянджи из очень опасного оружия — ракетного комплекса «Точка-У». Мы также считаем, это неуважением к действиям России по применению перемирия в Карабахе », — заявил заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Последнее предложение особенно важно и мы к нему еще вернемся. Прежде же я хочу указать на реакцию армянской стороны. «Заявления азербайджанской стороны об обстреле армянской стороной города Гянджа не соответствуют действительности», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. С аналогичным же заявлением выступила и пресс-служба так называемой «Армии обороны» никем не признанной «НКР».

«Азербайджанская сторона распространяет лживые сведения о том, что подразделения Армии обороны якобы обстреляли город Гянджа. Эти утверждения являются абсолютной ложью и не имеют никакого отношения к действительности», — говорится в сообщении карабахских сепаратистов. И это при том, что мы живем в век скоростной передачи любой информации! Есть кадры, на которых видны разрушения жилых домов Гянджи, есть видео и фото, репортажи телеканалов из разных стран мира, на которых показывают жертв этой террористической атаки с армянской стороны. Но вражеская сторона нагло и цинично утверждает, что всего этого нет.

Возникает резонный вопрос — на что рассчитывают оккупанты, делая настолько лживые заявления? Ответ очевиден — на Россию. Об этом говорит слишком многое. Выясняется, что Азербайджан отказался размещать российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом написал на своей странице в Twitter руководитель центра международной политики «Heritage Foundation» Люк Коффи. По его словам, с этим предложением выступала Армения. При этом, Россия поддержала эту идею, но Азербайджан не дал на это согласие. Он также добавил, что ни одна страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ никогда не должна быть в качестве миротворца в Нагорном Карабахе. Как видим, Армения и Россия открыто выступают с единых позиций, пытаясь оказать давление на Азербайджан. При этом, обе стороны вопят о недопустимости вмешательства в процесс Турции. Цинизм? Конечно. Но ничего иного от Армении и России ждать не стоило.

Идем далее. Лидер марионеточной «НКР» Араик Арутюнян поблагодарил президента России Владимира Путина за посредническую роль в установлении перемирия в зоне карабахского конфликта. Сайт «Арменианрепорт», вопреки официальным заявлениям армянской стороны и явно пристегивая внутреннюю аудиторию, заявляет, что «Гянджу мы сравняем с землей».

«А еще Тертер, Мингечаур и даже Баку. Все нефте- и газопроводы врага будут уничтожены. Тысячи и тысячи азербайджанцев будут истреблены. Возможности у нас для этого имеются. Теперь же, как видим, Россия наконец-то поняла исходящую для нее турецко-азербайджанскую угрозу и решила поддержать нас», — говорится в статье. То есть и тут открыто прикрываются Россией.

Тем временем, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров обсудили перемирие в Карабахе. «Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и попросил его предупредить армянскую сторону о соблюдении перемирия в Карабахе», — сообщил источник РИА Новости в турецком МИДе. И это тоже свидетельство понимания турецкой стороной реальной роли России в происходящее.

Наконец, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу РБК сделал ряд очень важных заявлений. «Когда Пашинян выдвинул нам всем ультиматум, когда он оскорбил чувства азербайджанцев, он должен был быть наказан за это, и мы это сделали. И пусть благодарит Путина за то, что в очередной раз Россия пришла на спасение Армении», — заявил глава нашего государства.

Он также справедливо подчеркнул, что сегодня Армения зависит от России на 100%. Действительно, безопасность обеспечивает Россия, бесплатным вооружением обеспечивает Россия. «Мы уничтожили армянскую технику, наверное, на миллиарды долларов вот сейчас, за это время. Откуда у них эти деньги? У них их нет. Это все бесплатные поставки из России», — подчеркнул президент Азербайджана.

По его словам, у России есть масса инструментов, чтобы за короткое время убедить Армению, что единственный выход из положения, и не только в плане военного противостояния, но и в целом для будущего Армении, в том, чтобы найти решение с Азербайджаном. Этого, как видим, Россия не делает. Она поддерживает Армению в ее оккупационной политике.

Москва сделала ставку на шулера. И это тоже было ожидаемо. Потому, что Россия сама является государством-оккупантом. Потому, что у нее есть имперские амбиции. Потому, что ей выгодно существование карабахского конфликта, как механизм давления на Азербайджан посредством армянских оккупантов. Ровно также Россия оказывает давление на Украину посредством «ДНР» и «ЛНР», которым поставляет оружие и военных инструкторов, которых обеспечивает политической поддержкой.