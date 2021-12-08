Самолет американских ВВС OF 38th RS/55th WG, Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER79 совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма, следует из данных сайта PlaneRadar. Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям ресурса, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии.

Получается, американская разведка использует ВВС для отслеживания ситуации в нашем регионе с воздуха. Сам полет был весьма длительный, судя по описанию. И среди прочих мест американцы, по всей видимости, успели произвести аэрофотосъемку районов дислокации техники и вооруженных сил Азербайджана, России и Армении в Карабахе и вокруг него. Интересно, в каких целях? Для чего им это нужно? Хотят знать, что на самом деле происходит в нашей зоне конфликта? До сих пор нельзя было сказать, чтобы США (особенно новая администрация) проявляли какой-то явный интерес к участию в нормализации армяно-азербайджанских отношений, в урегулировании ситуации между нашими государствами. Как можно объяснить эту работу воздушной разведки?

Своим мнением по этому поводу поделился с # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— В настоящий момент в Европе наблюдается два вероятных очага возгорания – Украина и Южный Кавказ. Соответственно, маршрут американского разведывательного самолета охватил оба эти региона. И если в Украине они больше отслеживают ситуацию возможного возникновения конфликта, то на Южном Кавказе, скорее всего, они изучают, какая ситуация сложилась на границе Армении и Азербайджана, постарались немножко уточнить. Так называемые карты Генштаба России, по которым, как предполагается, будет проводиться демаркация и делимитация, у многих вызывают вопросы. Плюс, мы должны понять, что такие карты практически есть и в Генштабе и Азербайджана, и Армении, и Ирана, и Турции, и, естественно, у Соединенных Штатов тоже. Они тоже знают истинную ситуацию на момент развала Советского Союза – где примерно проходила армяно-азербайджанская граница, и сейчас их интересует, насколько нынешняя ситуация соответствует тем картам, которые есть у них (это раз).

Во-вторых, я не исключаю, что сами Соединенные Штаты, не особенно активничая на Южном Кавказе, тем не менее, имеют союзников, и, вполне возможно, что они делятся своими разведданными и с европейскими странами. Нельзя исключать, что это своеобразная информационная подготовка к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана с главой ЕС Шарлем Мишелем. И вообще, может быть американцы планируют в будущем тоже в каком-то виде вовлечься в наши переговоры, и для этого им нужно сопоставить то, что озвучивают со своих сторон Армения и Азербайджан, что реально происходит на линии соприкосновения, по линии границы, с тем, что у них нанесено на картах.

Мне вспомнилась одна ситуация времен Первой Карабахской войны, очень похожая в плане аэроразведки. Если помните, тогда заключалась уйма соглашений о прекращении огня, иногда они длились пару суток, иногда по нескольку месяцев. Так происходило до 1994 года. И, естественно, каждая из сторон — и Армения, и Азербайджан — как в период прекращения огня, так и во время каких-то переговоров с посредниками (а это бывали и французы, и американцы, и россияне), выставляла своё видение линии фронта. И, естественно, оба они пытались немножко представить ситуацию в свою пользу. И на столе оказывались разные версии линии фронта на момент объявления прекращения огня. А так как они не совпадали, на стол клались еще и аэрофотосъемки именно американской разведки, по которым становилось ясно, что реальная ситуация не соответствует представлениям Еревана и Баку, а «проходит» где-то посередине. Таким образом снимались все вопросы.

Видимо, и сейчас Соединенные Штаты просто хотят знать истинную ситуацию, и плюс — кто реально и на каких участках концентрирует свои силы. В том числе и российские войска в Армении.