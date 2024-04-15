Со стороны Великобритании стартовали переговоры с Арменией, Кот-Д’Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу отправки им нелегальных мигрантов по схеме Руанды. Об этом написало издание The Times со ссылкой на документы британского правительства, ставшие доступными из-за утечки.

Соединенное Королевство присмотрело около десятка стран, с которыми можно начать подобные переговоры. Лондон уже обращался к Парагваю, Эквадору, Перу, Бразилии и Колумбии. Отмечается, что эти государства в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке.

Несколько африканских стран — Сенегал, Кабо-Верде, Того, Танзания, Ангола и Сьерра-Леоне — включены только в резервный список, они являются запасными на случай неудачи с основными. Помимо этого, Намибия, Марокко, Тунис и Гамбия отказались участвовать в подобном обсуждении.

Также издание The Telegraph пишет, что Руанда готова принять 30 тыс. мигрантов в течение первых пяти лет действия схемы депортации. По данным Би-би-си, только в прошлом году в Великобританию через Ла-Манш на лодках перебрались около 30 тыс.

Платит Лондон за это примерно £4,5 млрд, т. е. каждый депортированный мигрант обойдется королевству в £150 тыс. (газета.ru)