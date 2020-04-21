Нефтяная катастрофа: Трамп пытается потушить пожар

Вчера после исторического обвала цен на нефть американской марки WTI до нуля, а затем и минус 40 долларов, а российская нефть продавалась на рынке с доплатой, уже сегодня нефть марки Brent тоже начала дешеветь.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 28,55% к уровню закрытия предыдущих торгов и торгуется на отметке $18,27 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки. В последний раз Brent находилась ниже $19 за баррель в январе 2002 года. В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 42,29% — до $11,79 за баррель.

Президент США Дональд Трамп уже намекнул на скорый запрет импорта нефти из Саудовской Аравии.

«У нас, конечно, много нефти, так что я рассмотрю это», — подчеркнул Трамп. По словам главы Белого дома, такое предложение он уже выслушал прямо перед началом общения с журналистами.

О подобной идее для Трампа со стороны американских нефтяных компаний ранее уже сообщали источники. Среди других мер поддержки в Белом доме рассматривают компенсации компаниям за остановку добычи, которые будут проводиться как покупка недобытого сырья в стратегические запасы.

Комментируя #, как данное решение будет влиять на рынок нефти, эксперт по энергетике Ильхам Шабан сказал, что у Дональда Трампа не остается другого выхода, кроме как ввести пошлины на саудовскую нефть.

«А что ему остается делать? Сейчас нужно спасать рынок, а для этого нужно заставить производителей уменьшить объемы добычи. А как можно «потушить этот пожар»? Думаю, на месте Трампа любой другой президент принял бы подобное решение. Это частично спасет ситуацию, альтернативного выхода нет», — подчеркнул он.

По словам аналитика, то, что происходит на рынке нефти нельзя считать неожиданностью, так как о подобной ситуации говорило еще международное энергетическое агентство.

«В отчетах международного энергетического агентства говорилось о том, что в апреле спрос уменьшится на 29 миллионов баррелей и будет на уровне 1995 года. Но тут вопрос в другом, а куда тогда девать нефть, на которую спроса нет, в условиях, когда цены падают? Вчера за российскую марку нефти Urals доплачивали 1,63 доллара», — сказал он.

Эксперт добавил, что тут никаких политических аспектов искать не приходится, есть объективные причины.

«К примеру, мы сейчас в Азербайджане сидим дома. В стране примерно 1,4 миллиона автомобилей, к сожалению «ГАИ» не предоставляет ежедневную статистику количества передвигающихся машин на дорогах, но я могу с уверенностью сказать, что их количество на дорогах уменьшилось в 10 раз. То есть спрос на бензин, дизель и другие нефтепродукты в разы уменьшился. Уменьшилось также и потребление газа на производственных объектах, как в Азербайджане, так и во всем мире, потребление электроэнергии, да и всего остального», — объясняет аналитик.

Эксперт также пояснил, почему соглашения ОПЕК+ не смогли спасти рынок нефти. По словам Шабана, причина в том, что партнеры по ОПЕК объявили, что уменьшают добычу на 10 миллионов баррелей с показателей октября 2016 года.

«В то время как нужно было уменьшать с реального уровня добычи. К примеру, на долю России полагалось уменьшить 2,5 миллионов баррелей, но в реальности получилось 1,8, на долю Саудовской Аравии приходилось уменьшение на 2,5 миллионов баррелей, а в реальности получилось 1,3 миллионов баррелей, тоже самое касается и Азербайджана — 218 тысяч баррелей тогда было, а сейчас это делает 680 тысяч баррелей в конце марта. Это было неверным решением, нужно было уменьшать уровень добычи с фактических показателей, а не с показателей трехгодичной давности», — резюмировал он.