Мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы, передает rbc.ru.

«Если отказ будет, то цены на нефть будут условно $300, а некоторые говорят, и $500», — цитирует его издание. При этом Новак назвал маловероятным сценарий, в котором Европа отказывается от российских энергоносителей. Если это произойдет, Россия будет диверсифицировать морские поставки, чтобы не снижать добычу нефти. Даже с учетом дисконта экспорт окупится за счет роста цены, заявил вице-премьер. Он сказал, что Россия уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки.

Ранее Евросоюз и США сообщили о планах рассмотреть возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, G7 и НАТО. Сообщается, что ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.

Впрочем, российские аналитики предпочитают не верить в такой разворот событий. Как заметил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, отказавшись от российской нефти страны Старого Света рискуют столкнуться с санкциями Кремля на поставки российских газа и угля. А поскольку возместить российское природное топливо, на долю которого приходится аж 40% европейского газового импорта, просто неоткуда, в ЕС такого исхода боятся и к предложениям нефтяного эмбарго относятся сдержанно.

Известно, что именно Россия закрепила за собой место ключевого экспортера угля, газа и нефти в Европу. Кроме того, говорит Юшков, уже к середине осени страны ЕС намерены заполнить свои хранилища газом до 90% и без ключевого поставщика им это вряд ли удастся. В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заметил в беседе с нами, что заместить российские поставки природного топлива Европе сегодня действительно неоткуда, хотя такое возможно в перспективе.

«Сейчас же для этого, ко всему прочему, на Европу придется переориентировать не менее одной трети всего мирового рынка СПГ, но такое невозможно», — заметил он. Впрочем, на взгляд аналитиков, перспективы ухода российского углеводородного экспорта на азиатские рынки вполне реальны. При этом в будущем российские углеводороды Европе могут заместить ближневосточные поставщики, скажем, Катар. Однако в случае с газом для этого потребуется строительство новой инфраструктуры поставок.

В свою очередь экономист Эльданиз Амиров ожидает небывалого роста котировок нефти в случае эмбарго на российский экспорт. «Если при этом не снимут санкции с Ирана и Венесуэллы, нефть будет расти до $200 и выше, — заметил он. – В купе с Россией эти страны занимают лидирующие позиции по запасам нефти и газа. Уже сегодня санкционное давление на энергетический рынок России оказывает серьезное психологическое воздействие на нефтяные индексы. Еще больше подстегивают цены ограничения в рамках ОПЕК+».

Он также заметил, что текущие котировки «черного золота» значительно превысили заложенные в бюджете Азербайджана 50 долларов за баррель, а это весьма ощутимые дополнительные валютные поступления. Тем временем после резкого роста в ходе последних торгов цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,38 доллара, или 0,32%, — до 111,57 доллара. Вчера Brent торговалась по 115,62 доллара за баррель.