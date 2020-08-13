Недальновидность БТА чревата риском распространения коронавируса

В Баку, начиная с 11 августа, вестибюль станции метро «Гянджлик» в утренние часы пик открыт для граждан, желающих воспользоваться платежными терминалами для пополнения баланса BakıKart.

Как отмечается в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), пассажиров просят использовать маски в вестибюлях и соблюдать социальную дистанцию.

Бакинские транспортники также рекомендуют пассажирам, во избежание больших скоплений людей в очередях перед терминалами и роста угрозы распространения коронавируса, заранее позаботиться о пополнении баланса BakıKart.

То, что БТА не бездействует в период закрытия метрополитена из-за карантина отрадно. Однако вместе с тем БТА продолжает проявлять недальновидность. Вестибюль станции метро «Гянджлик» открыли для пополнения пассажирами баланса BakıKart, но почему этого не делают на станции «Кёроглы»?

Если станция «Гянджлик» расположена ближе к центру города и многие, проживающие в этой части Баку жители, могут пополнить баланс BakıKart на автобусных остановках, то в районе станции метро «Кёроглы» это сделать можно только в пункте оплаты, расположенном на одноименном транспортном хабе. Станция «Кёроглы» закрыта, и поэтому у пункта оплаты каждое утро образуется огромная очередь для пополнения баланса BakıKart.

Учитывая, что к транспортному хабу «Кёроглы» прибывают пассажирские автобусы из бакинских селений, то можно представить степень необходимости у многих пассажиров пополнения баланса BakıKart. Ведь в бакинских поселках нет платежных терминалов для пополнения баланса. В этом и причина огромной очереди у пункта оплаты на транспортном хабе «Кёроглы». Причем в очереди многие не соблюдают социальную дистанцию и не используют медицинские маски, что чревато риском распространения коронавируса.

Остается уповать на то, что чиновники из БТА все же догадаются установить дополнительные платежные терминалы для пополнения баланса BakıKart или же приложат усилия для открытия вестибюля стации метро «Кёроглы». А до этого времени пассажиры будут стоять в огромной очереди, теряя время и подвергая себя риску подхватить коронавирусную инфекцию…