В Турции лидер «Партии вновь благоденствия» (Yeniden Refah Partisi/YRP) Фатих Эрбакан объявил, что его партия решила присоединится ни к альянсу правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Эрбакан заявил, что решил снять свою кандидатуру на пост президента на выборах, намеченных на май.

Напомним, что всего 4 дня назад Фатих Эрбакан заявил, что они не будут присоединяться к «Народной коалиции» и что будут участвовать в выборах со своими кандидатами. В заявлении, сделанном несколько дней назад, Эрбакан заявил, что 60% членов его партии не хотят присоединяться к «Народной коалиции».

Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая, в связи с чем существующие альянсы стремятся расшириться за счет добавления новых партий.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган, чья ПСР является частью «Народной коалиции», в который также входят крайне правая Партия националистического движения (ПНД) и националистическая Партия великого единства (BBP), на прошлой неделе предложили YRP присоединиться к правящему альянсу.

Фатих Эрбакан является сыном покойного бывшего премьер-министра Неджметтина Эрбакана, ведущего деятеля политического ислама Турции, ставшего основателем Партии благоденствия (Refah Partisi) в 1983 году. Эрдоган начал свою политическую карьеру в RP, но в 2002 году решил расстаться с Эрбаканом, сформировав ПСР вместе с бывшим президентом Абдуллахом Гюлем.

Тот факт, что Эрдоган стремится заручится поддержкой небольшой оппозиционной партии, не имеющей даже 1% голосов избирателей, привел к слухам о том, что турецкий лидер считает, что его 20-летнее правление находится под серьезной угрозой.

Все больше и больше опросов общественного мнения показывают, что Эрдоган отстает от Кемаля Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) и кандидата в президенты от оппозиционного блока шести партий.

Популярность Эрдогана пострадала в основном из-за снижения уровня жизни, вызванного обесцениванием турецкой лиры и безудержной инфляцией.