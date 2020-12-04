Не всегда можно сорвать аплодисменты, неся ахинею – Армянская суперзвезда вновь напомнила о себе

На днях в парламенте Армении произошел инцидент по вопросу отмены режима военного положения, в ходе которого депутаты от власти и оппозиции устроили перепалку. Этот случай запомнился тем, что депутат от фракции «Мой шаг» Амазасп Даниелян в ответ на реплику парламентария от «Процветающей Армении» Наиры Зограбян о том, что премьер Никол Пашинян стал героем анимационных фильмов в Азербайджане, парировал фразой: «Вы в Азербайджане также суперзвезда».

Фраза Даниеляна попала в точку. Зограбян известна своими антиазербайджанскими высказываниями далеко за пределами Армении. На январской сессии ПАСЕ в 2016 году она подошла к турецкому депутату армянского происхождения Маркару Есаяну и назвала его животным за то, что последний проголосовал в поддержку доклада британского парламентария Роберта Вальтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана». А в ходе военных действий в Карабахе Зограбян призывала власти Армении нанести ракетный удар по Мингячевирскому водохранилищу.

Теперь же, оправдывая свое реноме суперзвезды, Зограбян вновь брызнула желчью. Так, на своей Фэйсбук-странице она опубликовала фотографии, якобы свидетельствующие о вандализме азербайджанцев в освобожденном от армянской оккупации селе Талыш Тертерского района.

На этих снимках виден разрушенный мемориал и надпись на азербайджанском языке. «Талыш сегодня. По этой земле прошел турок», — написала Зограбян.

Для начала здесь стоит отметить, что вышеупомянутый мемориал был открыт 29 октября 2016 года, в честь памяти погибших в апрельской войне 2016 года добровольцев из Армении. То есть этот мемориал не является исторической ценностью, и раз село Талыш вернулось Азербайджану, то зачем здесь нужен памятник, посвященный памяти оккупантов? Это даже не могилы уничтоженных оккупантов, а памятник, воздвигнутый в их честь. И было бы глупо надеяться на то, что азербайджанская сторона допустит сохранения на своей территории памятников, посвященных армянской оккупации.

Помимо этого, в ходе освобождения оккупированных территорий азербайджанская общественность становилась свидетелем того, как мечети, мусульманские кладбища, гробницы известных лиц были осквернены со стороны армянских оккупантов. За десятилетия армянской оккупации 63 из 67 мечетей Карабаха были разрушены и осквернены.

Мечеть XVIII века в освобожденном от оккупации селе Мемер Губадлинского района, также как и культовое сооружение в Зангиланском районе использовались как свинарник. В еще одной мечети в селе Кянд Горадиз Физулинского района наряду со свиньями паслись коровы. Содержав, домашних животных в мечетях, армяне проявили свою ненависть к азербайджанцам. Такое варварское обращение с культурным наследием на оккупированных территориях, включая уникальные памятники особой важности, следует рассматривать как угрозу всемирному наследию.

Армянский вандализм проявился не только на оккупированных территориях Азербайджана. Сотни мусульманских кладбищ, гробницы и мечети были разрушены на территории самой Армении. Считая себя цивилизованной нацией с богатой культурой, которая в основном цинично украдена у соседних народов, армяне планомерно уничтожали следы, доказывающие факт присутствия на «древнеармянских землях» азербайджанцев. Даже покидая территорию Кельбаджарского и Агдамского районов, жившие на азербайджанских землях армяне, прихватив свои унитазы, поджигали дома и вырубали леса, чтобы они не достались тем, кого они изгнали из этих краев много лет назад.

Теперь же у суперзвезды Зограбян хватает наглости предъявлять претензии к Азербайджану. Видимо эта выпускница отделения театроведения Ереванского художественно-театрального института все еще полагает, что депутатская трибуна сродни цирковому балагану, где можно нести ахинею, срывая бурные аплодисменты…