Не верьте глазам своим — полицейские проверяют пассажиров перед входом в метро – Репортаж

Несколько дней назад на радость жителям Баку возобновил свою деятельность «Бакметрополитен». Конечно же, бакинское метро вынуждено работать с учетом условий карантинного режима. Говоря об этом на пресс-конференции, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов выразил надежду на то, что сотрудники полиции сделают все возможное для того, чтобы услугами Бакинского метрополитена могли пользоваться лишь лица, которые имеют разрешение на свободу передвижения в условиях карантина.

Народ у нас не обязательный, так что наверняка у проверяющих пассажиров метро работы будет немало.

# решило выяснить, как полицейские осуществляют проверку людей, пользующихся подземкой? Начали мы с одной из многолюдных станций — 28 мая. Действительно, при входе на станцию метро полицейские тщательно проверяют все документы у входящих в метро.

Но вот на станции метро «Азадлыг» никто не проверял документы. Лишь сотрудники метрополитена измеряли температуру входящих в метро.

На станции метро «Гянджлик» также никто не проверял наличие разрешения на свободу передвижения в условиях карантина.

Вопрос «почему на станциях метро «Гянджлик» и «Азадлыг» не проводится соответствующая проверка?» мы адресовали руководителю пресс-службы МВД Эхсану Захидову. Глава пресс-службы МВД был в своем ампула. По его словам, то, что мы лично наблюдали на самом деле – неправда. «На всех станциях метрополитена полицейские проводят тщательную проверку разрешений на свободу передвижения в условиях карантина», — сказал # Эхсан Захидов.

Ну что ж. Иного ответа от Захидова мы не ожидали. Мы были бы рады, если бы увиденное нами было обманом зрения. Но до сих пор автор этих строк на плохое зрение не жаловался. А если МВД нужны доказательства, то их нет – в метро-то снимать не разрешают. Есть еще один выход – мы можем в любое время составить компанию Эхсану Захидову и вместе с ним пройтись по некоторым станциям. На наш выбор, конечно…