На днях известный своей проармянской позицией депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, закупленные Украиной турецкие «Байрактары» будут уничтожены, еще не приблизившись к небу Донбасса, а их условный успех во время войны в Нагорном Карабахе объясняется лишь медлительностью руководства Армении, которое вовремя не обратилось к России за помощью.

Комментируя это изданию # украинский военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что поставки Турцией воюющей Украине ударных беспилотников «Байрактар» ТВ2 вызывают достаточно острую реакцию у российских политиков разного толка.

«И если о реакции высшего руководства СМИ узнают опосредованно, к примеру, не так давно стало известно, что Эрдоган в беседе с президентом Украины Зеленским говорил, что Путин весьма недоволен поставками беспилотников, то политики нижнего эшелона говорят не стесняясь», — сказал он.

Касаясь высказывания Милонова, эксперт заявил, что в данном случае необходимо отделять «мух от котлет» и понимать, что Милонов не специалист ни в чем – ну может кроме как в раздувании скандалов на пустом месте. «Тут достаточно вспомнить, как он назвал российского блоггера Юрия Дудя «русским Гитлером» и поэтому его слова не стоят вообще ничего. Хотя, конечно, отражают настроения части российского общества», — отметил Жирохов.

По его словам, если смотреть с военной точки зрения, то вопрос эффективности применения «Байрактаров» украинскими вооруженными силами в ходе гипотетической военной операции на Донбассе представляет некий интерес.

«Для начала стоит разобраться с тем, чем именно из средств ПВО располагают оккупационные формирования на Донбассе. Прежде всего, это ЗРК ближнего действия – «Стрела-10», «Оса-АКМ». Причем самым современным комплексом является ЗПРК «Тунгуска». С этим комплексом наши военные сталкивались летом 2014 года в ходе войны на Донбассе — российским расчетом сбит как минимум один наш бомбардировщик Су-24 и боевой вертолет Ми-24. И это только те случаи, которые имеют «железное» подтверждение, а еще, как минимум, два случая поражения нашей авиатехники относятся к категории «предположительно».

Однако уже в Сирии и Ливии, когда расчеты «Тунгусок» столкнулись не с разваленной предыдущими годами «реформ» украинской авиацией, а с вполне себе современной беспилотной авиацией Турции и Израиля, то они сразу стали нести катастрофические потери. Как оказалось, комплекс вообще не может бороться с беспилотниками с небольшой скоростью, так как изначально «затачивался» под более скоростные цели так как у него всего два метода наведения зенитной управляемой ракеты. И этим недостатком вовсю пользуются противники. И хотя, по некоторым данным, этот недостаток устранен в последних версиях «Панциря», однако пока комплексы, каждый ценой по $75 млн, горят с завидной периодичностью. Последний раз в Сирии 21 января 2019 года, а по некоторым данным в Ливии были потери и позже», — подчеркнул эксперт.

Жирохов также заявил, что не стоит думать, что война на Донбассе будет полным повторением Второй Карабахской войны, и что схема применения «Байрактаров» будет абсолютно такая.

«Наши военные внимательно анализируют все доступные сведения и отдают себе отчет в том, что насыщенность средствами РЭБ у вооруженных формирований больше, чем у Армении в разы. И поэтому ныне отрабатывается совершенно другая схема применения турецких беспилотников, при которых они не будут даже теоретически входить в зону действия ПВО или РЭБ, а будут такими себе наводчиками для других средств поражения.

Именно поэтому в Украине созданы корректируемые ракеты для тяжелой РСЗО БМ-30 «Смерч» (проект «Ольха»), именно поэтому отрабатывается применение управляемых ракет с борта легких бомбардировщиков Су-24. Отрабатывается и схема взаимодействия с артиллерией – тут деталей немного ввиду общей секретности, но поверьте, кое-какие моменты будут большим сюрпризом для противника.

Поэтому говорить о том, что украинские «Байрактары» вот так «нахрапом» полезут на российские ракеты и будут сбиваться на «ура», что не удалось даже достаточно современным вариантам «Тор-М2КМ» Вооруженных сил Армении, на сегодня не приходится. Турецкие беспилотники являются только одним из элементов стратегии противостояния и у украинских генералов есть понимание их места и роли», — подытожил он.