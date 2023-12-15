Вот уж не думал, что слова Гоголя будут так актуальны для… иорданцев. Но геополитика вершит свои дела.

«Итак, дорогие иорданцы, я пригласил вас с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие». Понятно, что никакого ревизора нет, но Иордании в любом случае не повезет.

Дорогие иорданцы, я вас не знаю, но вас жаль до жути. Дело в том, что вами заинтересовались армяне. А это не тревожный звонок, это набат.

Ведь сам завкафедрой, археолог Гамлет Петросян, который недавно вернулся из Иордании, клятвенно заверил (мамой поклялся – ред.), что лапидарные надписи на армянском языке, найденные в крепости Шоубак в Иордании, по предварительным данным могут датироваться 17-18 веками.

Он рассказал, что надписи, о которых он сообщил в своем фейсбуке еще 28 ноября, были найдены учеными из университета Флоренции в августе текущего года. Гамлет Петросян уже давно сотрудничает с археологами из университета Флоренции, которые принимают участие в нескольких экспедициях в Армении. Поняв, что надписи на армянском, руководитель экспедиции Микеле Нучотти связался с Гамлетом Петросяном и организовал поездку армянских археологов в Иорданию, чтобы они могли на месте оценить и изучить находку.

Как рассказал Гамлет Петросян, крепость Шоубак – самая мощная крепость в Иордании, построенная крестоносцами в 12-м веке. Спустя несколько десятков лет крепость была захвачена султаном Салах-ад-Дином. Армянский ученый, кстати, напомнил, что Салах ад-Дин родился и получил образование в Двине.

Уважаемые иорданцы, вы понимаете, что Иордания никогда не принадлежала иорданцам? Эта земля априори была армянской. Только попробуйте оспорить это: «демократическая» Европа скажет свое веское слово.

Понятно, что европейским «демократам» не до Иордании. А ведь напрасно. Ведь именно из хайских мелочей строится цепь, которая приводит к величайшей мистификации всех времен и народов под названием «геноцид армян».

Вы скажете, мелочь? Пустяк, на который не стоит обращать внимания? Но именно этот «пустяк» стал катализатором, который внес свою разрушительную лепту, похоронив СССР.

Я не знаю, что ждет иорданцев в дальнейшем, но армянские письмена в этой стране ничего хорошего не сулят.

А армян можно поздравить. Не повезло с «арцахом», может с Иорданией прокатит…